La Baia dei Francesi, riaprono le Maldive a due passi da Palermo

La Baia dei Francesi riapre al pubblico. Il piccolo paradiso a due passi da Palermo torna a ospitare visitatori. Si tratta di una caletta dall’acqua pulita e cristallina, una vera e propria oasi dove fare il bagno nelle calde estati palermitane. La baia dei Francesi è una piccola mezzaluna incastonata tra le rocce e lambita da acque così cristalline e trasparenti. La spiaggetta sorge vicino monte Catalfano e ili Capo Zafferano.

Ora è stato riaperto l’accesso al mare della Baia dei Francesi. Erano diverse le segnalazioni arrivate in Comune per la chiusura dell’accesso al mare. Il Comune di Bagheria era già intervenuto con un’ordinanza a firma del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli. L’atto ordinava l’apertura del cancello di accesso alla spiaggia della baia dei Francesi di via Mongerbino, al fine di assicurarne la fruizione collettiva.

Ma alla vicenda si aggiunse un fatto nuovo: alcuni dei proprietari di terreni dell’area in questione chiusero nuovamente l’accesso mediante la costruzione di un nuovo cancello che ha impedito sino a ieri l’accesso alla Baia e di un altro cancello lungo la stradella. Ora però il cancello è stato sequestrato di nuovo e la Baia dei Francesi è tornata a essere libera.

Inoltre l’amministrazione comunale sta per emanare un’altra ordinanza per l’apertura di un secondo accesso quindi, difatti, alla baia dei francesi ora si potrà accedere tramite due discese la attuale numero 9 e la nuova che verrà attivata con ordinanza sindacale. Il Comune è anche proprietario di alcune aree della zona in quanto sono presenti aree dove si è proceduto a delle demolizioni d’immobili abusivi e continuerà a farsi garante dell’accesso al mare.