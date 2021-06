Rubano marmitte a Palermo, arrestati due uomini di Villabate

La scorsa notte, I Carabinieri della Stazione Mezzo Monreale, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, hanno tratto in arresto per “furto aggravato” due uomini di Villabate di 34 e 24 anni.

I militari, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in largo Michele Gervasi dove hanno colto in flagranza i due che avevano appena tagliato il catalizzatore da un Toyota Yaris per mezzo di strumenti da scasso.

Gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati ristretti “ai domiciliari” presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida e del dibattimento che si terrà con il rito “direttissimo”.

Dall’inizio dell’anno sono 10 le persone arrestate per reati simili dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo.