Pantelleria e Salina mare più bello d’Italia 2021, conquistano le 5 Vele

In Sicilia il mare più bello d’Italia è quello di Salina e Pantelleria. Le due località conquistano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club che hanno assegnato, anche quest’anno, i premi alle località più belle della Penisola.

Il mare più bello d’Italia edizione 2021

Sintatta dell’iniziativa “Il Mare più Bello 2021”, di Legambiente e Touring Club Italiano che mette in classifica le migliori zone balneari italiane. Quelle siciliane che si piazzano in cima alla classifica, conquistando le 5 Vele sono Salina, isola delle Eolie, e la splendida isola di Pantelleria.

La ventunesima edizione, presentata in diretta streaming con la partecipazione della ministra per le disabilità Erika Stefani, esce dopo un anno e mezzo di emergenza, che ci ha dimostrato la fragilità di un sistema complesso e stressato come quello che abbiamo messo in piedi.

La Sardegna in testa, in Sicilia tanti premi

Anche quest’anno il Mare più bello 2021 racconta di 45 tra le più belle zone balneari del nostro Paese selezionate fra i 98 comprensori turistici. Le località valutate sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche ambientali e la qualità dell’ospitalità.

La Sardegna regione più premiata

La Sardegna è risultata quest’anno la regione più premiata con ben sei comprensori a Cinque Vele; importanti anche i riconoscimenti ottenuti da Toscana, Puglia, Campania e Sicilia.

I comprensori a Cinque Vele

Le località top della Sicilia sono le isole di Pantelleria (17° posto) e Salina (7° posto). Nel complesso sono 98 i comprensori turistici messi in classifica da Legambiente e Touring Club Italiano e valutati in base ai dati sulla gestione dei servizi da parte delle amministrazioni locali e la qualità del territorio (presenza di aree protette marine o terrestri) e integrando queste informazioni con le valutazioni espresse dai Circoli locali dell’associazione e dall’equipaggio della Goletta Verde. Il giudizio attribuito a ciascun comprensorio va dalle Cinque Vele assegnate ai migliori fino a Una Vela per i territori che comunque raggiungono la sufficienza dei voti. I parametri sono divisi in due principali categorie: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi. La scelta degli indicatori e la loro attribuzione a differenti macroaree ha tenuto conto di requisiti chiave, definiti in ambito europeo con il contributo della rete delle ecolabel che seguono i criteri del progetto Life “VISIT”.

I comprensori a Quattro Vele

Anche i comprensori premiati con le Quattro Vele si possono considerare luoghi di grande eccellenza, in grado cioè di coniugare un territorio di qualità con gestione dei servizi di buon livello. Le Quattro Vele sventolano, in Sicilia, nell’arcipelago delle Egadi, nel Golfo di Noto e sul litorale a nord di Trapani.

Il mare più bello in Sicilia

Ed eccoci in Sicilia, che nel 2021 2020 vanta due comprensori con 5 vele e tre comprensori con 4 vele. La parte del leone la fanno gli arcipelaghi e le piccole isole che la circondano, mentre sulla terraferma, se così possiamo definirla, due aree si confermano al top. Eccoli nel dettaglio.

5 vele – ISOLA DI PANTELLERIA (Tp)

5 vele – ISOLA DI SALINA – Santa Marina Salina, Malfa e Leni (Me)

4 vele – LITORALE NORD TRAPANESE – San Vito lo Capo, Custonaci ed Erice (Tp)

4 vele – ISOLE EGADI – Egadi (Tp)

4 vele – GOLFO DI NOTO – Noto e Portopalo di Capo Passero (Sr)

Seguono in classifica:

3 vele – Isole Pelagie – Lampedusa e Linosa (Me)

3 vele – Ustica (Pa)

3 vele – Lipari (Me)

3 vele – Costa agrigentina – Menfi, Realmonte, Sciacca e Siculiana (Ag)

2 vele – Costa di Cefalù – Cefalù e Pollina (Pa)

2 vele – Golfo di Castellammare – Castellammare del Golfo e Balestrate (Pa)

2 vele – Litorale Trapanese Sud – Mazara del Vallo, Campobello di Mazara del Vallo, Marsala e Selinunte (Tp)

1 vela – Costa dei Nebrodi, Brolo, Capo d’Orlando, Gioiosa Marea, Patti, Sant’Agata Militello, Piraino (Me)

1 vela – Costa Iblea – Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo (Rg)

1 vela – Costa orientale palermitana – Cinisi e Isola delle Femmine (Pa)

1 vela – Costa ionica siciliana Taormina e Acireale (Ct e Me)