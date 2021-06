Scoperta piantagione di droga a Partinico, arrestato 30enne

Operazione antidroga dei Carabinieri di Partinico che hanno arrestato un 30enne del luogo. L’accusa è di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un servizio mirato al contrasto dei reati in materia ha portato i militari a scoprire e sequestrare, all’interno di un terreno di proprietà del giovane, in contrada Margi-Sottana alla periferia del centro abitato, una coltivazione di cannabis indica. I carabinieri hanno trovato 56 piante e 10 rami di infiorescenze già in fase di essiccazione. Era presente anche una lampada per coltivazione idroponica.

La perquisizione ha consentito anche di accertare, con l’ausilio di personale tecnico “ENEL”, la presenza di un allaccio abusivo con collegamento diretto alla rete elettrica; al 30enne, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, è stato perciò contestato anche il reato di furto aggravato.

La droga sequestrata verrà sottoposta alle rituali analisi qualitative e quantitative da parte del competente laboratorio del Comando Provinciale.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Monreale hanno arrestato un monrealese di 51 anni accusato di produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e furto aggravato. L’uomo è un agricoltore di professione.

I militari della compagnia di Monreale hanno scoperto una piantagione con oltre 2000 piante di “cannabis indica” a Grisì, vicino Partinico. La coltivazione di sostanza stupefacente era nascosta in mezzo alla vegetazione e difficilmente raggiungibile.