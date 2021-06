Fa vibrare le corde dell’anima, inedito della violinista Giovanna Ferrara vola a Dubai

Meridiem è il titolo del nuovo inedito della compositrice e violinista, il Maestro Giovanna Ferrara. Il brano scelto dagli Stati Generali delle Donne quale colonna sonora per l’esposizione mondiale negli Emirati Arabi rappresenterà gli Stati Generali delle donne ad EXPO 2020 Dubai e unitamente al nuovo videoclip saranno presentati a Dubai e che rappresenterà gli Stati Generali delle donne sarà presentato il 6 luglio p.v. alle ore 16.30 presso i locali dell’EX Real Fonderia Oretea alla Cala a Palermo, la storica Fonderia di epoca araba, in occasione delconvegno dal titolo: «Meridiem: alba di rinascita».

Meridiem è un invito a tutte le donne a sperare in un futuro migliore, è un messaggio di fiducia, di gioia per tutte le donne che desiderano una nuova alba nella loro vita, per realizzare i loro desideri ed avere riconosciuti i propri diritti. Produttore del video è l’associazione Culturale Brancaccio e Musica di Palermo, cui Presidente è lo stesso Maestro Giovanna Ferrara, Composer, arrangements and original song Giovanna Ferrara Recorded, mixed, mastered and consulting sounds Piero Sala, Cinematographic director, cameraman, and film dronist Raimondo Mancuso, Film editing Andrea Schimmenti, Assistant director Emilio Monastra.

Il Video è patrocinato dagli Stati Generali delle Donne, dal Comune di Palermo, dalla Presidenza della Regione Siciliana Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, da Ferrovie dello Stato Italiane, dal Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.

Giovanna Ferrara è impegnata musicalmente da diversi anni a livello nazionale ed internazionale. Docente di violino esperta e studiosa di musiche territoriali, di multiculturalità musicale, etnomusicologia, musica bizantina ed orientale. La sua musica innovatrice è il riflesso della poliedrica personalità arricchita dalla preparazione musicale multietnica che abbraccia la musica naturale e le musiche extra europee. La sua nuova proposta musicale è missage del suo diversificato e ampio percorso tecnico musico professionale che delinea la peculiarità del suo stile innovativo e specifico, che la contraddistingue e ne evidenzia uno sposalizio musicale di toni , di stili, di timbri, di vibrazioni che si fondono all’unisono e che spaziano dal medioevale

all’ arabo medio orientale.

L’artista ha realizzato con il suo violino una serie di cover che ancora oggi fanno breccia nel cuori di moltissimi. Meridiem è una creatura nata dal vissuto della compositrice, sfaccettato, multiforme, modulato, colmo di passione che racconta emozioni, gioie, certezze, e che ha il potere di trascinare la dove serenità regna. Meridiem è forza di volontà, energia positiva, capace di trasmettere forza nuova, verità, sicurezza, e soprattutto di trasportare nel profondo, dove risiedono le emozioni quelle vere, dove solo il battito del proprio cuore puo’ essere ascoltato.

Il brano esprime l’identità carismatica dell’artista Giovanna, la sua melodia sono le sue emozioni, il suo ritmo è il riecheggiare del suo vissuto, che crea un mixing sonoro in grado di far vibrare le corde emotive più profonde dell’anima. Curato nei minimi particolari, si evince un ottimo arrangiamento musicale, specificità del missaggio, e la ponderatezza del suono. Meridiem è l’alba di un nuovo giorno, a cui tutti dovrebbero aspirare, dove la speranza trova luogo, insieme alla forza dell’ essere, di esserci, di rinascere a nuova vita. Meridiem è la gioia, la certezza, la luce che pervade l’anima, la ragione dell’essere, un nuovo orizzonte, una nuova vita, la libertà, la pienezza. Meridiem è il respiro di un nuovo anelito, è il battito del cuore.