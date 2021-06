Antonino Pellegrino, lo schianto e la morte a Campobello di Mazara

Antonio Pellegrino aveva solo 36 anni. La sua vita stroncata da un grave incidente. L’ennesima tragedia della strada che avviene in Sicilia, una scia di sangue e dolore senza precedenti. Sono già numerose le vittime di questo 2021, costellato da diverse tragedie che vedono giovani vite spezzate a causa di distrazioni e alta velocità.

La tragedia ieri a Campobello di Mazara

L’incidente mortale ieri è avvenuto nella tarda serata di a Campobello di Mazara, nel Trapanese. A perdere la vita, come detto, è stato Antonino Pellegrino, 36 anni. L’uomo in sella sulla sua moto, una Honda Cbr1000, quando, per evitare una Motoape, ha perso il controllo e, sbalzato dalla sella, è stato scaraventato contro il marciapiede. Antonio è finito sull’asfalto privo di sensi. È morto quasi sul colpo.

Inutile l’arrivo dei soccorritori

Sono stati vani i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi sul luogo del grave incidente. L’impatto è avvenuto fra le vie Roma e Torquato Tasso nella cittadina trapanese. Sul posto anche i carabinieri di Mazara del Vallo e di Campobello di Mazara per i rilievi di rito.

Ieri un altro schianto mortale a Cefalù

Lo schianto è avvenuto sulla SS113 nei pressi della zona di Cefalù. La vittima Angelo Ruffino, un motociclista di 74 anni.

I medici del 118 hanno cercato di rianimare l’uomo rimasto incastrato nei veicoli. Ma alla fine il 74enne è deceduto. Per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito sotto una vettura che stava transitando. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Cefalù.