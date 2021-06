Dolore sulle Madonie, Carlo Calabrese muore d’infarto a 23 anni

Carlo Antonio Calabrese, 23 anni, è morto dopo un malore, lasciando nel dolore la comunità di Castellana Sicula.

Il centro delle Madonie non aveva ancora superato il lutto per la perdita di Michele, il motociclista morto in un incidente stradale domenica scorsa. Oggi un’altra grave notizia che parla della morte di un ragazzo giovanissimo.

Carlo Calabrese, tra pochi giorni avrebbe compiuto 24 anni. Un infarto improvviso non gli ha dato scampo, in giovane è morto in pochi istanti.

Pur essendo intervenuti i sanitari a rianimarlo e l’elisoccorso, il ragazzo non ce l’ha fatta.

Il giovane aveva da poco conseguito la laurea. Aveva tutta una vita davanti ma la sua vita si è spezzata troppo presto.

“Si è spento a 23 anni Calabrese Carlo Antonio. Ne danno il triste annuncio il papa’ Nicola, la mamma Rita, sorella Iside, la fidanzata Lisa, la nonna Grazia e il nonno Carmelo, i cugini ed i parenti tutti. Il rito religioso sarà celebrato giorno 9 giugno 2021 alle ore 16.00 presso la chiesa di S. Francesco di Paola (Castellana Sicula) Dopo si procederà con la tumulazione nel cimitero comunale di Castellana Sicula”.