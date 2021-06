Tragedia a Palermo, muore 30enne positivo, indagini

Tragedia a Palermo dove è morto un ragazzo di 30 anni che sarebbe risultato positivo al tampone. La vicenda è avvenuta la notte scorsa nella zona di via Bergamo. È stata aperta una indagine della Procura per risalie alle cause del decesso.

Nel corso dei controlli disposti dalla procura sarebbe emerso che il giovane era positivo al test. Sul posto la polizia di Stato e il medico legale che eseguito un primo esame su corpo del giovane palermitano che, secondo le prime notizie, soffriva di altre patologie.

La salma è stata portata su ordine della procura all’istituto di medicina legale del Policlinico.