Tragedia a Palermo, due morti in grave incidente in viale Regione Siciliana

Due persone sono morte a causa di un grave incidente mortale avvenuto questa mattina in viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo schianto nelle rampe che portano in via Ernesto Basile. A perdere la vita sono stati due motociclisti di cui ancora non state rese note le generalità. Si tratta un uomo di 37 anni e una ragazza di 29.

La tragedia in viale Regione Siciliana

Questa mattina un altro schianto si è verificato in viale Regione Siciliana a Palermo. A scontrarsi in modo violento sono state un’auto e una motocicletta. L’impatto, come detto, elle rampe tra viale Regione Siciliana e via Ernesto Basile. I due motociclisti sono morti sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari delle ambulanze del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarli. Sul posto che la polizia e i carabinieri. I rilievi sullo scontro sono condotti dagli agenti della polizia municipale.

Stanotte è morta una 29enne

Quella avvenuta questa mattina a Palermo è l’ennesima tragedia della strada dopo quella avvenuta a Patti questa notte. Nell’incidente mortale ha perso la vita una ragazzo di 29 anni, Marika Buttò.

Ieri uno schianto sulla Palermo-Catania

Ma ieri un altro grave incidente è stato registrato lungo la A19 Palermo Catania nella zona tra Trabia e Termini Imerese. In direzione Palermo Il conducente un autocarro Daily per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo e il mezzo si è messo di traverso. Il passeggero, un 44enne palermitano L.D., è stato sbalzato fuori dal tir. È stato portato al Civico in codice rosso. Illesi invece l’autista G.C., di Camporeale, e un altro passeggero.

No related posts.