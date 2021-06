Tre fermi per l’omicidio di Emanuele Burgio alla Vucciria, c’è l’ombra di Cosa nostra

Matteo Romano, 39 anni, del fratello Domenico Romano 49 anni e del nipote Giovanni Battista Romano, palermitano, 29 anni, figlio di Domenico.

La polizia di Palermo ha arrestato i tre accusati dell’omicidio di Emanuele Burgio, avvenuto alla Vucciria. Gli uomini della squadra mobile di Palermo, guidata da Rodolfo Ruperti, hanno sottoposto a fermo questa notte tre uomini con l’accusa di omicidio. Avrebbero fatto parte del commando che avrebbe ucciso con alcuni colpi di pistola Emanuele Burgio, figlio di un noto esponente mafioso del quartiere palermitano.

Tre persone immortalate dalle videocamere

I tre sarebbero stati immortalati da alcune videocamere sorveglianza. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca ha disposto un provvedimento d’urgenza che ha consentito alla Polizia di eseguire gli arresti visto che ci sarebbero gravi indizi nei confronti dei tre. L’hanno aspettato, si sono avvicinati a bordo di uno scooter e gli hanno sparato tre colpi di pistola. Un’esecuzione in pieno stile mafioso.

L’ombra di Cosa nostra sull’omicidio di Emanuele Burgio

Le prime indagini dicono che Burgio sarebbe stato ucciso per aver tentato di allargare il suo giro di spaccio dalla Vucciria al Borgo Vecchio. Non sarebbe un omicidio di mafia dunque ma scattato per alcuni dissidilegati al traffico di droga. Nonostante ciò però gli investigatori parlano di un omicidio che ruota attorno al contesto di cosa nostra. Adesso, si lavora per approfondire più chiaramente il movente del delitto. Per capire, soprattutto, se Cosa nostra lo ha autorizzato, oppure tollerato.

Chi è Emanuele Burgio

Emanuele è figlio di Filippo Burgio che ha alcuni trascorsi di mafia. L’uomo fu coinvolto nell’operazione dei carabinieri “Hybris” del luglio 2011 ed è stato condannato con sentenza definitiva a 9 anni. Per gli inquirenti teneva la cassa della famiglia di Palermo centro e per un periodo avrebbe gestito la posta dell’allora latitante Gianni Nicchi. Emanuele, secondo quanto risulta agli investigatori, gestiva lo spaccio di cocaina nel quartiere e avrebbe avuto dei contrasti con il clan del Borgo Vecchio, quartiere popolare a poca distanza dalla Vucciria.