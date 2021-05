Vaccini, oltre 3.400 prenotazioni a Monreale e Piana degli Albanesi

Sono complessivamente 3.400 le vaccinazioni programmate dall’Asp di Palermo da domani (venerdì 28) a domenica 30 maggio a Monreale e Piana degli Albanesi. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con le locali amministrazioni comunali e con i medici di medicina generale.

A Monreale sarà ancora una volta la chiesa di San Gaetano ad ospitare il centro vaccinale temporaneo. La struttura sarà aperta al pubblico domani dalle 14 alle 20 e sabato e domenica dalle 8 alle 20. Le vaccinazioni saranno effettuate nel rispetto delle prenotazioni curate dagli uffici dell’Amministrazione comunale. Tutti i cittadini che riceveranno la somministrazione del siero rientrano nel target nazionale. Sono previste 2.750 vaccinazioni.

Stesse modalità e stessi giorni ed orari anche a Piana degli Albanesi dove le somministrazioni avverranno nei locali del Poliambulatorio di Contrada Ponterosso. Sono 650 le vaccinazioni programmate.

Vaccinazioni nel rispetto del target anche domani a Castronovo di Sicilia e sabato 29 maggio a Roccapalumba. Queste ultime due iniziative saranno realizzate insieme a Medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione EOS, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando Operativo di Vertice Interforze. Sono coinvolte, oltre che le locali Amministrazioni comunali, anche i medici di medicina generale e quelli di Continuità assistenziale.

Intanto, come ogni fine settimana, sabato e domenica sarà in funzione, dalle 8 alle 20, anche il Drive In della Casa del Sole di Palermo riservato ad Over 80 e fragili. L’iniziativa è rivolta in particolare a coloro i quali hanno ricevuto la prima dose nello stesso Drive In. (nr)