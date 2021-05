A Palermo dosi al centro La Torre, attive 70 postazioni

Sono stati i primi a fare ingresso ed i primi a vaccinarsi nel nuovo Hub realizzato da Asp di Palermo e Protezione civile regionale all’interno del centro commerciale “La Torre”. Gabriele Caruso di 19 anni, Cristina Scalafani di 18 ed Egle Rossini di 19 condividono la frequenza dell’ultimo anno dell’Istituto professionale Ernesto Ascione e questa mattina hanno anche condiviso la necessità di vaccinarsi.

Tutti e tre hanno ricevuto il siero monodose Jannsen e, dopo i 15 minuti destinati all’osservazione, sono andati via con il sorriso sulle labbra. È stato inaugurato all’interno del centro commerciale La Torre di Palermo, un importante hub vaccinale.

Igd Siiq Spa, la società immobiliare proprietaria del centro commerciale La Torre a Palermo, ha messo a disposizione uno spazio importante all’interno del suo centro per poter permettere una forte azione di vaccinazione sul territorio palermitano. Nello specifico, è stata individuata un’area dedicata di 1800 mq di superficie, con 70 postazioni operative in grado di garantire oltre 900 vaccinazioni al giorno.

Il Centro Commerciale si conferma così un riferimento del territorio, offrendo spazi di ampie dimensioni, perfettamente organizzati, vigilati, regolarmente sanificati e agevoli da raggiungere; rappresenta inoltre la location ideale per creare in tempi rapidi e in piena

sicurezza spazi per garantire assistenza sanitaria di prossimità.

L’hub vaccinale sarà aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle 9.00 alle 21.00. Le modalità di accesso sono semplici, partendo dalla prenotazione che avviene attraverso la piattaforma dell’ASP Palermo. Una volta espletate le formalità per la riservazione, il paziente dovrà recarsi al centro commerciale, alla data ed orario indicati, dove nella piazza centrale del centro stesso troverà i 2 desk di accoglienza.

Nei prossimi giorni sarà attiva anche un’APP, per gestire ogni singola prenotazione, compresa la possibilità di un alert anticipato di 15 minuti sull’orario dell’inoculazione, in modo che nei minuti precedenti possa muoversi all’interno del centro in libertà.

“L’Hub del centro commerciale La Torre – ha detto Daniela Faraoni – rappresenta un’altra porta aperta alla somministrazione del vaccino e rappresenta un’altra opportunità per consentire alle persone di riprendere una vita normale. E’ una speranza che, sicuramente, può diventare una certezza se riusciamo a coniugare le nostre esigenze di vita con la sensibilità nei confronti di un’attività di prevenzione fondamentale. Il vaccino è sicurezza”.

Percorsi differenziati di entrata ed uscita, aria condizionata, sanificazione continua ed ampio parcheggio esterno: sono alcune delle caratteristiche del primo Hub vaccinale realizzato a Palermo in un centro commerciale.

Per ogni turno di lavoro, sono in servizio 50 operatori tra medici, farmacisti, infermieri ed amministrativi. Il responsabile del nuovo Hub vaccinale La Torre è Francesco Cascio. “Stiamo lavorando per dare fiducia ai cittadini – ha sottolineato l’Assessore Toto Cordaro – l’obiettivo è di diversificare la proposta ed attivare una rete capillare. Il Governo Musumeci è sul pezzo. Grazie alla dirigenza dell’Asp di Palermo ed alla Protezione civile regionale per quanto hanno fatto: è una risposta di sistema concreta per superare la crisi e tornare presto alla normalità”.