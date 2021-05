Pantelleria tra le mete preferite dell’estate 2021, tutti vogliono la Perla nera

È Pantelleria una delle mete più ambite dell’estate 2021. L’isola minore siciliana, più vicina all’Africa che alla Sicilia, sta registrando richieste da ogni parte d’Italia. Un’isola che, grazie alla sua grandezza, riesce a garantire distanziamento e luoghi selvaggi, per una vacanza all’insegna della sicurezza, immersi nella natura. Tutta la popolazione, inoltre, è stata sottoposta a immunizzazione.

Pantelleria tra le mete preferite

Basta fare una ricerca sui vari gruppo Facebook per capire quanto Pantelleria quest’anno sia tra le mete più ambite in Sicilia. Mentre la Sicilia scalda i motori per la ripartenza del turismo, la Perla nera del Mediterraneo, sta già iniziando a incassare le prime prenotazioni. Tutti pazzi per soluzioni indipendenti quest’anno come lo scorso e i Dammusi sembrano essere le strutture che vanno per la maggiore. Si tratta delle tipiche abitazioni pantesche che in estate riescono a garantire frescura grazia alla particolare costruzione.

Crescono le prenotazioni per Pantelleria

Pantelleria dunque si candida a diventare la regina delle vacanze siciliane. Tour operator e agenzie ricevono continue richieste per questa splendida isola. Un’isola vulcanica che si adatta a giovani che amano la natura selvaggia ma anche alle famiglie. Un’isola che offre mare ma anche montagna.

Un centro benessere a cielo aperto

Il mare cristallino e pulito offre a Pantelleria la possibilità di fare immersioni in acque dall’ottima visibilità. Sono tanti i punti in cui immergersi e fare spettacolari scoperte. Ma non solo. Pantelleria è anche una Spa a cielo aperto. Sull’isola sono presenti sorgenti naturali di gas sulfurei. Diversi sono i punti dell’isola in cui fare trattamenti benefici. Poi c’è il lago dello Specchio di Venere, meta di uccelli migratori. Ma Pantelleria è anche un’isola per chi ama le esclusioni a piedi o in bicicletta. Tra sentieri e boschi è possibile immergersi nel parco dell’isola da cui godere di panorami. Le serate trascorrono tra il dolce odore dello zibibbo e del passito.

Una meta turistica facilmente raggiungibile

Come arrivare a Pantelleria? In estate sono diversi i voli da Roma, Bologna, Bergamo, Verona e Venezia. Voli anche da Palermo e Trapani. Poi c’è il traghetto che parte da Trapani e da quest’anno anche da Mazara del Vallo. Infine c’è anche il comodo aliscafo che parte dal porto di Trapani.