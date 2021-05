Allarme in Sicilia dopo i morti al Mottarone, Musumeci ordina controlli nelle funivie

Dopo la tragedia del Mottarone, da nord a sud si corre ai ripari in vista dell’estate. Il governo sta già valutando a ordinare ispezioni su impianti di risalita e parchi tematici. Il dramma del Piemonte ha portato a una accelerata. Nel decreto Cura Italia inserito un emendamento per prorogare di dodici mesi tutte le attività di revisione. A giorni se ne parlerà anche in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ma l’allarme è generale.

In Sicilia una verifica straordinaria delle funivie

Il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore ai Trasporti, Marco Falcone, ha già ordinato «una verifica straordinaria e approfondita di tutti gli impianti a fune attualmente in funzione», a gestione pubblica o privata. Le quattro funivie di Erice, Taormina, dell’Etna e delle Madonie saranno sottoposte a controlli dopo il dramma di Stresa. E malgrado dopo il lockdown non abbia più riaperto, saranno revisionati ora anche tutti gli scivoli del gigantesco parco acquatico di Etnaland, il più grande del Sud Italia, come riporta il Corriere della Sera.

Parte la richiesta formale

«Vogliamo che venga compiuto ogni controllo possibile per garantire la sicurezza dei fruitori — scrive Musumeci ai Comuni interessati oltreché all’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del ministero —. Qualora ciò non dovesse verificarsi in via tempestiva, siamo anche pronti a valutare il permanere delle autorizzazioni». Il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti sta predisponendo una richiesta formale che sarà inoltrata all’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero dei Trasporti, oltre che ai Comuni dove ricadono tali strutture. «Chiediamo una verifica straordinaria e approfondita di tutti gli impianti a fune attualmente in funzione in Sicilia: Erice, Taormina, Etna sud e Piano Battaglia», dice Musumeci.