Sicilia Zona Gialla dal 14 giugno

Buone notizie in Sicilia. Mentre cala ancora l’Rt in tutta Italia, la Sicilia punta alla zona bianca che potrebbe arrivare dal 14 giugno.

Il calo degli indicatori arriva per la seconda settimana consecutiva. Lo conferma il monitoraggio della cabina di regia in riunione oggi.

Nell’ultima settimana si attesta a 0,78, contro lo 0,86 della scorsa settimana. Nell’ultima settimana di monitoraggio «accelera il calo nell’incidenza settimanale, il cui valore è a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana.

«Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità». Così in un post su Facebook, il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Per la prima volta oggi tutte le regioni si trovano in zona gialla. E tante regioni sono a un passo, come rileva lo stesso report dell’Iss, dalla soglia dei 50 casi per centomila che significa ripresa piena del tracciamento dei contatti e riaperture a tappeto: la soglia della zona bianca. La norma richiede però tre settimane consecutive con i dati da bianca:

La Sicilia dovrà attendere almeno fino a metà del prossimo mese. L’Isola ha ottimi dati, in continuo calo, e l’incidenza si è abbassata fino a 68. Per ambire alla zona bianca servirà uno sforzo in più, è possibile che l’obiettivo venga raggiunto il 14 o il 21 giugno.