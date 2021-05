Tentato omicidio a Isola delle Femmine, arrestato 85enne

I Carabinieri della Stazione di Isola delle Femmine hanno arrestato un pensionato 85enne del luogo per il tentato omicidio di una vicina di casa 71enne.

Le indagini svolte nelle immediatezze dai militari hanno chiarito che l’aggressione sarebbe scaturita da precedenti dissidi fra i due vicini, per lavori edili svolti dall’85enne presso la propria abitazione che avrebbero causato lamentele da parte della persona offesa.

La donna, al culmine della lite, sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con un tubo in ferro dal vicino e poi soccorsa da un’autoambulanza del 118 con trasporto in codice rosso all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, dove le è stato riscontrato un trauma cranico facciale.

L’arresto dell’85enne è stato convalidato dal G.I.P. di Palermo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere; la vittima non versa in pericolo di vita.