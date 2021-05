A Palermo il funerale di Gandolfa Ilarda, “L’angelo volato via col rosario in mano”

Il funerale di Ghendy a Palermo. Così era chiamata da tutti Gandolfa Ilarda. Tante le lacrime e tanta la commozione nell’oratorio della parrocchia di Santa Teresa dove si è svolto il funerale della 47enne. Il funerale è stato celebrato nella sua parrocchia in cui prestava servizio.

Il funerale di Ghendy

Questa mattina a Palermo è stato il momento dell’addio a Gandolfa Ilarda. La catechista è morta dopo essere stata investita da un’auto in via Duca della Verdura all’angolo con via Libertà. Tanta la rabbia e il dolore per le tante persone che la conoscevano. Tantissimi i giovanissimi che piangono la sua prematura e improvvisa scomparsa.

Una vita spesa per i bambini e per la religione

Gandolfa Ilarda era conosciuta come Ghendy. Una eterna ragazza che si è dedicata da sempre ai bimbi e ai giovanissimi nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, di via Filippo Parlatore, dove è cresciuta. Era una animatrice dell’Azione cattolica, responsabile della catechesi. Da tutti descritta come generosa e dotata di una ironia e di un’autoironia irresistibili. Da sempre si è presa cura di generazioni di piccoli uomini e donne in crescita, affiancando, con gioiosa responsabilità e dietro le quinte, i sacerdoti Fratelli missionari della misericordia e i laici.

Indagato l’uomo alla guida dell’auto

Intanto risulterebbe indagato per omicidio stradale l’uomo di 71 anni che lunedì mattina ha investito la donna. Le prime risposte sono arrivate dalle immagini di videosorveglianza della zona, con le telecamere che hanno ripreso la tragedia. All’autista, che si è fermato dopo l’incidente, è stata anche ritirata la patente in attesa di altri sviluppi dell’inchiesta e potrebbe significare che la dinamica dell’incidente ha portato gli investigatori a valutare pesanti indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Tra le ipotesi c’è che non abbia rispettato il semaforo rosso. Lo riporta il Giornale di Sicilia.