Record in Sicilia, oltre 100 mila vaccini in 2 giorni

Record di vaccinazioni in Sicilia. Negli ultimi due giorni, con l’apertura delle somministrazioni ai cinquantenni, sono stati quasi 100.000 i vaccini inoculati negli hub dell’isola.

Alle 20.30 di oggi sono state superate le 50mila dosi, di cui oltre 34mila alla prima vaccinazione.

Cresce il trend delle somministrazioni di vaccini in Italia. Nell’ultima settimana sono state inoculate una media di 476mila dosi al giorno rispetto alle 465.570 dosi quotidiane della settimana precedente. E’ quanto emerge dal report vaccini anti-Covid. In totale nell’ultima settimana sono stati somministrati 3.334.482 vaccini e sono state toccate punte superiori alle 500mila dosi al giorno per esempio il 13 maggio che ha fatto registrare 505.977 vaccini.

Hanno ricevuto la prima dose di vaccino il 75,16% degli over 70, mentre il 20,40% ha completato il ciclo vaccinale. Sono 4.002.91, invece, gli anziani over 80 che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, pari all’88,51%, mentre le due dosi sono state somministrate già al 76,87%.