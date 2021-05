Zona rossa a Corleone, il sindaco chiede la revoca a Musumeci (VIDEO)

Il sindaco di Corleone ha chiesto al presidente della regione Nello Musumeci la revoca anticipata della zona rossa. Lo ha fatto in considerazione del fatto che a Corleone la situazione sta lentamente volgendo alla normalità dopo l’impennata dei giorni scorsi. Il primo cittadino è intervenuto questo pomeriggio in una diretta Facebook.

Migliorano i dati a Corleone

Mentre a Corleone riapre la scuola media, il sindaco, sentite le categorie economiche del territorio, ho chiesto la revoca della zona rossa. “Ho chiesto che la fine della zona rossa possa arrivare il 17 maggio e non il 18 al fine di riprendere la normale vita anche in considerazione del fatto che la Sicilia sarà in zona gialla”. A Corleone si assiste da qualche giorno a una inversione di tendenza e a un miglioramento riconosciuto in ambito provinciale e regionale. Il sindaco ha anche firmato un’ordinanza apposita con la quale riapre anche il cimitero comunale.

Serve ridare socialità ai ragazzi

La prossima settimana riprenderanno anche le lezioni alle superiori. “Speriamo nel ritorno alla normalità e della ripresa dell’economia”, dice Nicolosi che pone l’accento sui problemi collaterali all’emergenza: il problema della socialità dei ragazzi che non hanno più avuto contatti con i coetanei. “I nostri ragazzi rischiano di avere effetti psicologici per il resto degli anni, spingiamo per questo per la riapertura delle attività didattiche”.