La Sicilia naviga verso il giallo, crollano i positivi

Sono 603 i nuovi positivi in Sicilia, su 20.207 tamponi processati. Ancora numeri confortanti dal bollettino giornaliero dell’emergenza. Domani la Sicilia sarà posta in zona gialla dal ministero della Salute. Il giallo a partire da lunedì prossimo.

Il tasso di positività è al 3%. Il confronto con i dati di giovedì scorso (giornata in cui si raggiunge solitamente il picco settimanale dei contagi) dice che rispetto a una settimana fa i casi positivi si sono dimezzati e il tasso di positività è crollato dell’1,6%.

In Sicilia le vittime sono state 19 e portano il totale a 5.633. Il numero degli attuali positivi è di 19.165 con una diminuzione di 870 casi. I guariti oggi sono 1454.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.007, 37 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 124, uno in meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province vede Catania 183 seguita da Palermo con 179, Agrigento 67, Messina 65, Siracusa 51, Trapani 31, Caltanissetta 17, Ragusa 6, Enna 4.

Dati confortanti anche a livello nazionale. 8.085 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.852 di ieri e i 11.800 di giovedì scorso. I decessi sono 201 (ieri 262), per un totale di 123.745 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 99 in meno (ieri -64) con 81 ingressi del giorno (il dato più basso da due mesi) e sono 1.893 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 672 unità (ieri -657), e sono 13.608.