Monreale, Lidl Sì o Lidl No? Il 18 maggio vota il Consiglio Comunale

Lidl Si o Lidl No? Sarà chiamato a dare una risposta il Consiglio comunale di monreale il prossimo 18 maggio. Come abbiamo anticipato ieri, i consiglieri approveranno la variante al piano regolatore che darà il via libera alla costruzione di un nuovo centro commerciale di proprietà di Lidl Italia.

Un’approvazione che al momento appare scontata visto che la maggioranza e anche alcuni schieramenti di opposizione si dicono favorevoli. I commercianti però nei giorni scorsi hanno manifestato il proprio dissenso.

Il Consiglio comunale di riunirà il 18 maggio alla 18 all’interno del Complesso monumentale “Collegio di Maria Fondazione Greco Carlino per via dei lavori all’interno dell’Aula consiliare e di Villa Savoia.

Ecco i punti all’ordine del giorno.

Lettura e approvazione Verbali sedute precedenti.

Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021.

(Centro Lidl) Variante urbanistica puntuale su parte del territorio comunale corrispondente alle particelle 1644-491-2800-2799-2801-2803-1127-1728 del foglio di mappa 21.

Approvazione variante al piano di ristrutturazione urbanistica al Cimitero Comunale Monumentale di Monreale.

Comune di Monreale/Sabatino Michele/Riscossione Sicilia s.p.a. Art.194 comma I lettera a) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 3.170/2019 emessa dal Giudice di Pace di Palermo nel giudizio iscritto al n. R.G.8656/2019. 6. Comune di Monreale/La Monica Luigi. Art.194comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n.354/2020 resa dalla Corte d’Appello di Palermo nel giudizio iscritto al n. 1810/2015 di R.G.

