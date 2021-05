Monreale, il 14 maggio vaccini all’hub del San Gaetano, ancora aperte le prenotazioni

Il 14 maggio, per tre giornate di fila, vaccini all’hub del San Gaetano a Monreale. C’è tempo fino a domani alle 9.00 per aderire.



I cittadini sono invitati ad effettuare le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-covid. Le richieste vanno inviate alla mail [email protected] istituita dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono al fine di velocizzare la campagna di vaccinazione nel territorio.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’ASP di Palermo che organizzerà insieme al Comune i punti vaccinali allestiti nella chiesa di San Gaetano accanto alla Caritas, dove medici dell’ASP interverranno nei giorni di venerdì, sabato e domenica prossimi dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Alla campagna vaccinale hanno aderito medici, farmacisti ed infermieri monrealesi che metteranno a disposizione la loro professionalità. Per tutti coloro che hanno già inviato richiesta al Comune, lo staff del sindaco, invierà una mail di risposta dove verrà indicato giorno, ora e le schede che devono essere scaricate , stampate, compilate e presentate al momento della vaccinazione. Secondo l’anamnesi i medici decideranno il vaccino da somministrare.

Le categorie ammesse alla vaccinazione sono i soggetti fragili e i cittadini da 50 anni in su, secondo il piano vaccinale nazionale.

