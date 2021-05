Incidente stradale a Misilmeri fa due feriti, 27enne in codice rosso

Incidente stradale a Misilmeri, lungo la Palermo-Agrigento. Un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 18 anni sono rimasti feriti.

I due giovani stavano percorrendo in moto la Palermo-Agrigento. Una volta arrivati nella zona di contrada Coda di Volpe, nei pressi dello svincolo di Misilmeri, il ragazzo che si trovava alla guida di una moto, ha perso il controllo del mezzo. La moto così è finita sull’asfalto in modo violento.

Con lui viaggiava una ragazza di 18 anni. I due sono stati portati in ospedale dai sanitari del 118. Il giovane in codice rosso, la ragazza in codice giallo. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Misilmeri che avranno il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.