La Regione Siciliana assumerà 200 agenti del Corpo Forestale, presto il concorso

Presto la Sicilia potrebbe assumere nuovi agenti del Corpo Forestale. Sono circa 200 i posti che saranno messi a bando nel corso dei prossimi mesi. Lo ha ricordato l’assessore regionale Toto Cordaro.

“Superata la drammatica dell’emergenza – ha detto il componente della giunta Musumeci in una nota -, avvieremo i concorsi per l’assunzione di circa 200 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana. In attesa di ciò, è iniziata oggi la formazione pratica e teorica dei dipendenti della Regione Siciliana, che – attraverso l’istituto della mobilità interna – transiteranno nei ruoli del Corpo Forestale. Stiamo lavorando per la nostra Sicilia”.

Il comparto forestale è in sofferenza. Da oltre 25 anni non vede nuove assunzioni e la pianta organica risale al 2007. Da ciò ne deriva “la necessità d’implementare con urgenza le risorse organiche del Corpo”, atteso che “le gravissime carenze di organico determinano una insufficiente distribuzione sul territorio, uno scarso livello delle attività di aggiornamento e specializzazione, nonché gravi criticità nel controllo del patrimonio naturalistico.

Ancora nulla si sa sui bandi e sui requisiti di partecipazione al concorso per assumere agenti del Corpo Forestale. Quello che si sa è che il sistema del Corpo Forestale avrebbe bisogno di una bella infornata di personale giovane.