Sicilia zona arancione, imprese contro Musumeci: “Siamo al fallimento”

La Sicilia è in bilico fra la conferma della zona arancione e il passaggio in zona gialla. Più probabile la prima ipotesi e che resti in arancione. Dopo cinque giorni in cui era in fase calante ieri è risalita la curva dei contagi. Tasso di positività al 4,5%, ma cala in modo consistente (-61) il numero dei posti letto occupati negli ospedali. E sulla probabile permanenza della Sicilia in zona arancione protesta il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina: “Troppo caro prezzo per imprese e famiglie. Scelta sancirebbe fallimento della strategia del governo regionale”

Sicilia ancora zona arancione

“Richiamare i cittadini al senso di responsabilità è eticamente comprensibile e decisamente pertinente in una situazione come quella in cui ci troviamo ma la politica non può puntare le sue carte solo su appelli di questo genere mentre le imprese e le famiglie siciliane stanno pagando un prezzo altissimo a causa delle conseguenze della pandemia”, afferma il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina riguardo alla probabile permanenza della Sicilia in zona arancione per un’altra settimana.

È il fallimento della strategia del governo regionale

“Il probabile prolungamento cromatico in arancione nonostante gli indici di trasmissione del virus piuttosto contenuti – aggiunge Messina – sancisce il fallimento della strategia del governo regionale sia per la gestione della campagna vaccinale che ancora colloca la Sicilia all’ultimo posto in Italia nel rapporto tra vaccini consegnati e somministrati, sia nelle misure studiate per la ripresa delle attività economiche e soprattutto per le aziende della ristorazione e del turismo, le più colpite da un’altra settimana di permanenza in zona arancione e su cui bisognerebbe aprire anche il capitolo che riguarda i sostegni, del tutto insufficienti alle perdite subite.

Le imprese contro il presidente della Regione

Secondo Confesercenti, rispetto al Governo nazionale la giunta Musumeci non è riuscita neanche a muoversi verso l’ipotesi di un rischio calcolato, per quanto riguarda la ripartenza, dimostrando scarsa attenzione verso quel mondo produttivo da cui dipende la risposta più efficace al superamento di una crisi che rischia di essere dirompente rispetto alla tenuta degli equilibri della vita sociale dell’Isola”

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI