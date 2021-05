Dal 15 giugno ripartono in zona gialla i matrimoni

I matrimoni riprendono il 15 giugno in zona gialla

Indiscrezioni danno per certa la ripresa delle nozze nella seconda metà di giugno

Parlamentari e ministri in pressing sul Governo, Draghi favorevole a nuove riaperture

I matrimoni in Sicilia potrebbero avere il via libera a partire dal 15 giugno. Pare che nelle ultime ora sia giunta una accelerata e una presa di posizione da parte delle istituzioni nazionali e regionali.

Protocolli e regole dei matrimoni già pronti

Le associazioni di categoria hanno messo a punto i protocolli con tamponi, distanziamento e Covid-manager e la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini spinge per riaprire. Lo ha detto ieri su Instagram. “Stiamo lavorando per darvi una data, il miglio ristor per questo comparto fermo da mesi è la ripartenza”. Anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha chiesto di allargare lo sguardo: «Se ci fossilizziamo solo sul coprifuoco sbagliamo obiettivo. Ci sono attività ancora chiuse, come le palestre e il settore dei matrimoni e degli eventi, che non ha prospettive».

Si attende il via libera ufficiale per la ripartenza delle feste di nozze

Secondo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, essendoci la certificazione verde che consente gli spostamenti a chi è vaccinato, ha fatto il tampone o è guarito dal Covid, non ha ancora senso tener chiuso il settore del wedding.

prossima settimana il premier Draghi prenderà in mano il dossier e riunirà la cabina diregia politica. Si parlerà di coprifuoco ma anche delle ripresa di diverse attività economiche, tra cui quello dei matrimoni su cui ora vari partiti politici fanno a gara per ricordare che il settore è stato dimenticato dal precedente decreto.

La data della ripartenza dei matrimoni

Ecco la data che tutti stanno aspettando quindi. Il 15 giugno ripartono, in zona gialla, le feste per i matrimoni. Ricordiamo che si attende l’ufficialità da parte del Consiglio dei Ministri ma la strada pare essere stata tracciata.

