Incidente sulla A29 Palermo-Mazara, due feriti in ospedale

Incidente lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Isola delle Femmine e Capaci. Il traffico è bloccato e diverse auto sono in coda in direzione del capoluogo, al km 3,800.

Sono diversi i mezzi coinvolti nell’incidente stradale che si è verificato questa mattina sull’autostrada Palermo-Mazara. Nell’incidente che ha coinvolto alcuni mezzi ci sono due feriti trasportato all’ospedale di Villa Sofia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. L’autostrada è stata chiusa in direzione Palermo.

Anas ricorda la situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI”, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148