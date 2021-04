Palermo ancora da zona rossa, meglio la provincia, Musumeci sta per decidere

Palermo e la provincia in bilico tra la zona rossa e la zona arancione. Il dato è sul filo del rasoio e sarà il bollettino di oggi ad avere un peso importante visto che i numeri sono propri un pelo sotto la soglia dei 250 contagi ogni 100 mila abitanti.

Almeno 15 Comuni sopra la soglia critica

Secondo il report dell’Asp sarebbero circa 15 i Comuni del Palermitano oltre la soglia critica, più tranquilla la situazione, invece, in altri centri. Ma ad avere valori più alti sono i paesi più grandi, una fatto che tenderebbe a trascinare in zona rossa tutto il Palermitano.

Oggi l’ordinanza di Musumeci

Oggi il presidente della Regione Siciliana, nello Musumeci, dovrà decidere se prorogare la stretta o meno. La relazione è già sulla sua scrivania. L’ordinanza scade alla mezzanotte di oggi e c’è in ballo non solo la zona rossa per i 101 comuni rossi del Palermitano ma anche la zona gialla che consentirebbe alcune riaperture come deciso dal decreto del Governo nazionale.

Un trend in calo nel Palermitano

In questi giorni è possibile affermare che si è comunque assistito a un leggero calo dei contagi. In base ai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed elaborati dall’Ufficio statistica del Comune, nell’intero territorio della provincia di Palermo ieri si sono registrati 298 nuovi positivi. Nella settimana dal 15 al 21 aprile i nuovi positivi nella Città Metropolitana sono 2711, e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 223,26 (con riferimento alla settimana dal 14 al 20 aprile, i nuovi positivi erano 2979 e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti 245,33). Un trend in discesa quindi nell’ultima settimana.

Palermo ancora da zona rossa

A preoccupare però è la città di Palermo che, secondo un report dell’Asp, sarebbe solo a un tiro di schioppo dal

limite dei 250 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Il presidente della regione quindi potrebbe decidere di non prorogare l’ordinanza della zona rossa per l’intera provincia e dichiarare zona rosa solo i centri con più contagi, tra cui, appunto, Palermo.