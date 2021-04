Palermo, denunciati dai Nas 15 furbetti del vaccino

PALERMO – Quindici persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione di Palermo accusate di essere “furbetti dei vaccini”. Si tratta di soggetti che hanno ricevuto la dose a Villa delle Ginestre e al Policlinico nei primi giorni di gennaio quando iniziavano ad arrivare le prime fiale del siero.

I 15 denunciati, destinati a salire di numero con molta probabilità, saranno chiamati a rispondere di falso e truffa aggravata. Avrebbero infatti dichiarato, per ottenere l’immunità dal Covid, di essere soggetti inseriti nelle categorie prioritarie, scavalcando anziani e soggetti fragili.

Come detto, sono 15 i nomi finiti in Procura fino ad ora grazie al lavoro certosino dei Carabinieri. Il numero però è destinato a crescere. I militari stanno analizzando tutti gli elenchi delle persone vaccinate in tutti i centri siciliani.

Tra i furbetti i nomi di sindaci, amministratori locali, prelati, rappresentanti delle forze dell’ordine. Sarebbero circa 500 i casi sospetti.