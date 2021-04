Blatte tra il pane, sequestrato panificio a Palermo (VIDEO)

Un panificio abusivo sequestrato nel quartiere di Borgo vecchio, a Palermo, dalla Guardia di Finanza. I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo hanno sequestrato il panificio al Borgo Vecchio che operava in assenza di autorizzazione comunale e igienico-sanitaria e con l’impiego di manodopera in nero.

Durante il controllo delle Fiamme Gialle, il titolare del panificio oltre a risultare sprovvisto di Partita IVA, non è stato in grado di esibire la SCIA comunale. Un lavoratore inoltre lavorava in nero. L’Asp ha anche trovato una carente situazione igienico-sanitaria. All’interno del laboratorio del panificio abusivo, infatti, sono state trovate alcune blatte.

Il titolare, P.P., palermitano di 55 anni, è stato denunciato alla Procura di Palermo. Deve rispondere di detenzione, ai fini della preparazione o somministrazione, di cibi e bevande in cattivo stato di conservazione o di alterazione. Il panificio è stato sequestrato come anche tutte le attrezzature e la strumentazione. Sequestrato anche il pane e gli altri alimenti. Il titolare è stato anche segnalato all’autorità cittadina per l’esercizio abusivo dell’attività che prevede una sanzione fino a 15 mila euro. Per la presenza del lavoratore in nero arriverà un’altra sanzione.