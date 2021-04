Monreale, morte avvolta nel mistero, stamani il funerale di Salvo La Mantia

Monreale – Questa mattina a Monreale è stato celebrato il funerale di Salvo La Mantia. Morto nella giornata del 16 aprile scorso all’ospedale Civico di Palermo per cause ancora ignote. Lo riporta MonrealeLive. Sulla morte di La Mantia, 41 anni, indagano i Carabinieri di Monreale su delega della Procura di Palermo.

Il corpo dell’uomo è stato restituito alla famiglia dopo che si è svolto ieri mattina presso il reparto di Anatomia Patologica del Policlinico di Palermo l’esame autoptico.

L’esame era stato disposto alla Procura della Repubblica per accertare le cause del decesso e l’incarico è stato affidato alle dottoresse Antonella Argo e Giuliana Malandrino. I difensori della famiglia di La Mantia che hanno partecipato all’esame autoptico, gli avvocati Salvino, Giada e Mario Caputo hanno nominato consulente delle parti offese il dottore Manfredi Rubino. Dopo l’esame verranno disposti gli esami istologici sui campioni organici prelevati dai medici legali.

“Stiamo seguendo con grande attenzione – hanno affermato i difensori – unitamente a tutti i familiari l’esame scientifico per addivenire alla individuazione delle cause che hanno determinato il decesso di Salvatore La Mantia”

Difficile risalire alle cause della morte dell’uomo. “Al momento, nonostante il lavoro dei medici legali e del nostro consulente, non è possibile stabilire se il decesso sia stato provocato da cause naturali o da eventi traumatici. Siamo in attesa di conoscere l’esito degli esami istologici – continuano i legali – che certamente consentiranno di addivenire alla esatta causa del decesso. Con i familiari, intanto, stiamo cercando di ricostruire i movimenti e i contatti di Salvatore La Mantia nei giorni precedenti al decesso”.

Intanto oggi giornata di lutto a Monreale. All’interno della Chiesa di Santa Teresa è stato celebrato il funerale del giovane monrealese.