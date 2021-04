Morte sospetta a Partinico dopo la dose, muore 63enne per arresto cardiaco

Una notizia da prendere con le dovute pinze visto che non è stato ancora accertato il nesso tra il vaccino e la morte arrivata per un uomo di Partinico di 63 anni. Si tratta di Paolo Mattina che è deceduto nella giornata d’ieri al Policlinico di Palermo a causa di un arresto cardiaco. L’uomo era stato prima ricoverato all’ospedale di Partinico per un precedente arresto cardiaco giunto dopo un malore.

La dose venerdì, poi il malore

L’uomo si era sottoposto alla dose di AstraZeneca nella prima giornata di open weekend ma non è ancora stato accertato il nesso tra la morte e la somministrazione. Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, domenica scorsa dopo un ulteriore peggioramento, Paolo Mattina si è recato in ospedale a Partinico a causa di un arresto cardiaco. Dopo una tac e altri controlli l’uomo è stato trasferito al Policlinico di Palermo dove è morto a causa di un secondo arresto cardiaco.

Domani il funerale a Partinico

Al momento nessuna correlazione tra la somministrazione della dose Astrazeneca e il decesso, la salma è stata restituita ai parenti e domani a Partinico si svolgeranno i funerali del 63 enne che sembra non soffrisse di particolari patologie. Dal Policlinico si limitano a dire che si è in presenza di una morte per arresto cardiaco, nessuna conferma su una potenziale sospetta trombosi.