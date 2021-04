Mare pulito e cristallino, Sampieri è la prima bandiera verde del 2021

Sampieri, a Scicli, è stata incoronata come prima bandiera verde del 2021. Si tratta di un importante riconoscimento che premia le spiagge a misura di bambino, consigliate dai pediatri italiani.

La bellissima spiaggia con mare basso e cristallino

Così la spiaggia di Sampieri, che si trova in provincia di Ragusa, è la prima spiaggia che viene svelata tra le bandiere verdi. Lo conferma la ProLoco di Scicli attraverso un post pubblicato su Facebook. “È stata conferita la prima Bandiera Verde 2021 dal Comitato tecnico scientifico, presieduto dal Prof. Italo Farnetani. La spiaggia di Scicli/Sampieri da oggi si può fregiare dell’importante riconoscimento”. Oltre a Scicli però saranno tante altre le spiagge siciliane elette Bandiera Verde. I nomi saranno svelati nel corso dei prossimi giorni.

Quali sono le spiagge italiane a misura di bambino oltre a Sampieri?

La classifica viene stabilita ogni anno da una commissione composta da 35 pediatri che conferiscono le cosiddette bandiere verdi alle località di mare che, secondo diversi parametri tra cui la conformazione della spiaggia, la profondità e la qualità delle acque e i servizi offerti, risultano maggiormente adatte ai più piccoli. Quest’anno il riconoscimento è slittato di qualche settimana ma già sui social si iniziano a circolare i primi nomi. Sampieri è tra le spiagge vincitrici della Bandiera Verde.

Come vengono elette le bandiere verdi

Le spiagge sono nominate dai pediatri stessi, ognuno dei quali può proporre una nuova località a cui assegnare la bandiera verde e una volta raggiunto un numero congruo di candidature votare quelle considerate più adatte ai bambini. “Le scelte spettano ai camici bianchi dei bimbi, le bandiere verdi sono un ‘parere medico’” – spiega Farnetani – Quest’anno, racconta all’Adnkronos – abbiamo avuto dei ritardi. Anche su questo fronte c’è stato un effetto Covid e le valutazioni sono in corso, le varie località da promuovere sono in fase di elaborazione”.

La spiaggia di Sampieri può dire però di avere già in mano la bandiera:

“Ha avuto due caratteristiche – continua Farnetani – la prima è che ha presentato la documentazione in anticipo e l’altra è che c’è stato un significativo movimento di pediatri a supporto. Sono infatti arrivate 55 segnalazioni quando ne sarebbero bastate appunto 35. Quindi si sono potuti proclamare in anticipo rispetto agli altri”.

L’elenco completo delle Bandiere Verdi 2021 e delle spiagge a misura di bimbi verrà comunicato prima dell’estate e la cerimonia ufficiale di consegna è già fissata per il 10 luglio ad Alba Adriatica. E quest’anno più che mai, i bimbi ne hanno bisogno.