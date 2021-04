Sale il contagio in Sicilia, con 1.123 casi l’Isola è tra peggiori regioni

In Sicilia, dopo il calo fisiologico del week end, tornano a salire i positivi che raggiungono quota 1.123 in 24 ore su 14.416 tamponi analizzati dai laboratori dell’Isola. Il tasso d’incidenza sale così al 7,8%. Ora l’Isola è la seconda regione italiana per nuovi contagi.

Ancora dati in aumento

Sono 10 i morti a causa del Covid registrati da ieri. Il dato complessivo sale a 5.172. Il numero degli attuali positivi è di 26.322 con un aumento di 564 casi. Sono 549 i siciliani dichiarati guariti. Negli ospedali i ricoverati sono 1.438, 39 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 176, undici in meno rispetto a ieri.

I dato per provincia

L’area metropolitana di Palermo è quella che conta ancora più positivi in Sicilia. Palermo conta infatti 508 nuovi positivi. Seguono Catania con 221, Caltanissetta 96, Messina 87, Siracusa 79, Ragusa 68, Trapani 26, Enna 24, Agrigento 14.

Il dato dei vaccini dell’open week end

Sono 2.925 le dosi del vaccino AstraZeneca inoculate durante la tre giorni di open weekend alla Fiera del Mediterraneo. L’iniziativa era riservata ai cittadini tra i 60 e i 79 anni, senza particolari patologie o fragilità. Alle somministrazioni di Vaxzevria, nuovo nome del vaccino prodotto dalla multinazionale anglo-svedese, si aggiungono 7.483 dosi di Pfizer e Moderna del regime ordinario di vaccinazione dei cittadini vulnerabili e ultraottantenni.