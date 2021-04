Incidente mortale in pieno centro, muore a 26 anni Filippo Campanella

Filippo Campanella è la giovane vittima di un grave incidente mortale che è avvenuto ieri a Ribera, piccolo centro in provincia di Agrigento. Una tragedia che ha messo sotto choc l’intero paese.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, Filippo Campanella, 26 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto, quando si trovava nel pieno centro del paese. Uno schianto violentissimo. Sul posto è giunto un elisoccorso del 118 ma ogni tentativo di rianimazione del giovane si è rivelato vano. Il 26enne, infatti, era già morto. Suulle dinamiche dell’incidente di Ribera di ieri pomeriggio indagano i Carabinieri della locale stazione.

Anche il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, si è recato sul luogo dello schianto per mostrare la sua vicinanza ai familiari del giovane morto sul colpo. “Siamo tutti sotto shock – ha commentato il primo cittadino – i riberesi sono vicini ai familiari di Filippo per questa immane tragedia” ha concluso.

Il ragazzo era noto in zona e molto apprezzato per il suo buon cuore, per il suo animo gentile e per la sua allegria. Sono tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio pubblici. In Sicilia si assiste così alla perdita di un’altra giovane vita. Tutta la comunità di Ribera si è stretta attorno alla famiglia di Filippo, amato e rispettato da tutti i residenti. Il ragazzo era appassionato di motori e molti dei suoi affetti lo ricordano con foto e video in sella al suo scooter, fidato amico e compagno di tante avventure.