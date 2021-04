Ficarra e Picone sbarcano su Netflix, a Palermo le riprese di “Incastrati”

Ficarra e Picone “Incastrati”. È in arrivo su Netflix la serie che vede protagonisti i due celebri palermitani campioni d’incassi con i loro sempre attesissimi film. Salvo Ficarra e Valentino Picone non saranno in Tv o al cinema questa volta ma sulla piattaforma streaming di Netflix.

“Incastrati”, la nuova serie di Ficarra e Picone

“Incastrati” dovrebbe proprio essere il titolo della nuova serie che li vede protagonisti e che sta per essere girata a Palermo. Le riprese della serie inizieranno già nei prossimi giorni ma sono ancora aperte le selezioni per la ricerca di attori e figuranti.

Le riprese a Palermo dal 26 aprile

Sarà la Tramp limited srl, la società di Ficarra e Picone, a regolare le riprese che sono programmate dal 26 aprile. Da maggio le riprese all’esterno. La notizia è stata scovata andando a spulciare l’Albo pretorio del Comune di Palermo. È una ordinanza dirigenziale del Servizio Mobilità urbana del Comune che prescrive la “limitazione della circolazione veicola re in varie vie e piazze cittadine dal 6 all’11 maggio per le riprese della serie Netflix di Ficarra e Picone”.

La fotografia curata da Daniele Ciprì

Poco ancora si sa sulla nuova serie dei due palermitani che andrà in onda sui Netflix. La fotografia, come si legge su Repubblica Palermo, sarà curata da Daniele Ciprì. «La trama — dice Ciprì a Repubblica — non posso rivelarla. Perché non racconto mai quello che fanno gli altri registi, perché Salvo e Valentino non vogliono e perché Netflix, se lo fai, ti caccia dal set.

Non amo personalmente la serialità, ma mi piace che mi confronterò con un genere come la commedia. Da palermitani e per raccontare questa città, Ficarra e Picone fanno un lavoro molto simile, ma allo stesso tempo diverso, a quello mio e Franco Maresco».

La produzione cerca attori e comparse

Come detto, la selezione di attori e figuranti è ancora aperta. Basta cercare sul web. Per la realizzazione di un nuovo film di Ficarra e Picone, la produzione è alla ricerca di attrici italiane di età scenica compresa tra i 35 ai 45 anni.