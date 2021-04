Si abbassa l’età dei ricoveri al Cervello e a Partinico, La Rocca: “Casi tra i vaccinati”

Sono sempre più numerosi i ricoveri negli ospedali della provincia di Palermo. Inizia a farsi sentire l’effetto Pasqua visto che diminuisce anche l’età media delle persone che arrivano al Cervello di Palermo e a Partinico.

Si abbassa l’età media dei ricoveri

All’ospedale Covid di Partinico la situazione resta di attenzione. Qui i pazienti meno gravi si stanno trasferendo in altri ospedali, tra cui quallo di Petralia e di Marsala. In Medicina, come dice Provenzano, primario dell’ospedale di Partinico, a Live Sicilia, il settantacinque per cento dei pazienti è al di sotto dei cinquant’anni. Arrivano i diciottenni”. È l’effetto Pasqua ma anche l’effetto della campagna vaccinale che mette in salvo la fascia più debole. All’ospedale Cervello aumentano in modo sensibile i ricoveri. Vanno da 30 a 50. La situazione però non è di allarme.

A Palermo casi anche tra i vaccinati

Intanto in Commissione Sanità all’Ars viene ascoltato Mario La Rocca “A Palermo c’era una evidente escalation dei contagi, in particolare per la diffusione delle varianti, più aggressive. Abbiamo i primi casi di virus in soggetti già vaccinati. Ecco perché è stata adottata la zona rossa in tutta la provincia”. Lo ha detto il direttore della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, ascoltato in audizione dalla commissione sanità dell’Assemblea siciliana. “Se non fossimo intervenuti su Palermo avremmo rischiato di far diventare ‘rossa’ tutta la Sicilia”, ha aggiunto.