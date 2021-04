Riaperture ad aprile e maggio, ristoranti, palestre, cinema, matrimoni verso l’ok

Riaperture anche se ancora una data non c’è. Ora le regioni premono sul Governo mettendo sul tavolo del confronto proposte concrete in occasioni del vertice che è in programma in settimana.

Coprifuoco a mezzanotte

Tra le ipotesi c’è l’allungamento del coprifuoco a mezzanotte, ristoranti aperti anche di sera con spazi all’aperto, regole per riaprire parallelamente cinema, teatri, musei e palestre. La decisione arriverà giovedì quando il premier Draghi incontrerà il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Riaperture in zona gialla

“L’ipotesi di lavorare all’aperto mi convince molto” dice ipotizzando per maggio le riaperture Speranza. Le riaperture arriveranno però solo nelle zone gialle. Nel fine settimana arriverà anche il cambio di colori in base agli ultimi dati epidemiologici. Arriverà anche il prolungamento dello stato di emergenza, probabilmente fino al 31 luglio.

Verso il Consiglio dei ministri

“La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri” conferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo l’incontro con la Fipe. Ma quando si riapre? Date ancora non ce ne sono e il braccio di ferro nel governo è ancora in atto.

Il centrodestra chiede la ripartenza prima della fine di aprile. Il centro sinistra e Speranza invece invita ad aspettare la scadenza dell’attuale decreto. “Riuniremo ad horas la cabina di regia” sottolinea il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, ricordando che è lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi ad essere “il primo che dice ‘riapriamo’”. Maggio, dunque, “sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche, in sicurezza”.

Protocolli per ristoranti, cinema, palestre e matrimoni

Le Regioni sono a lavoro per modificare i protocolli già inseriti negli allegati del Dpcm scorso. Si lavora per dare nuove regole per attività turistiche e ricettive, le piscine, le fiere, i mercatini e le discoteche, i matrimoni e le altre celebrazioni.

Le richieste per le riaperture

Le Regioni chiedono di permettere ai ristoratori di lavorare a pranzo e a cena in zona gialla, posticipando il coprifuoco a mezzanotte. I bar chiedono di poter riaprire almeno per mettere i tavoli all’esterno. Cinema, teatri, musei e spettacoli all’aperto propongono biglietti nominativi e prenotazione obbligatoria, percorsi separati di entrata e uscita, misurazione della temperatura e, soprattutto, raddoppio della capienza.

Matrimoni e celebrazioni

Capitolo a parte per matrimoni e altre celebrazioni. Il governo tramite il ministro Gelmini ha anticipato che ad aprile potrebbe rimettersi in moto la macchina del settore wedding. Dal 20 aprile o dagli inizi di maggio potrebbero scattare i nuovi protocolli inseriti nel nuovo decreto del Consiglio dei Ministri.