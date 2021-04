Partinico, il Senatore Francesco Mollame aderisce alla Lega di Matteo Salvini

L’ex Senatore del Movimento 5 Stelle di Partinico Francesco Mollame passa alla Lega di Matteo Salvini. Un cambio radicale per il politico di Partinico che, dopo essere passato al gruppo misto in Senato, adesso entra nel partito leghista. Ne dà notizia Nino Minardo, segretario regionale della Lega Sicilia.

“Assieme al nostro leader Matteo Salvini ho accolto con grande soddisfazione l’adesione alla Lega del senatore palermitano Francesco Mollame. Il nostro partito si conferma capace di attrarre interesse e consenso grazie a un progetto politico dinamico e stimolante”, dice Minardo.

“Faccio mie e condivido in pieno le parole di Salvini che ribadisce come “la Lega cresca da Nord a Sud, le nostre porte sono aperte a donne e uomini di qualità, sono particolarmente felice per la crescita della Lega in Sicilia, anche in vista delle elezioni regionali del 2022 dove giocheremo un ruolo da protagonisti” e aggiungo che l’ingresso nella Lega Sicilia del senatore Francesco Mollame è la conferma che il nostro serio progetto di radicamento è anche e soprattutto qualitativo”.

“La Lega oggi è l’unico partito ad avere idee chiare e innovative”, ha fatto sapere Mollame.