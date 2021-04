A Monreale 1,8 milioni dalla Regione, intero quartiere sarà messo a nuovo

A Monreale indetta la gara d’appalto per il progetto di riqualificazione del quartiere Ciambra

Le offerte si possono presentare fino al 29 aprile

Sul piatto fondi per 1,8 milioni dalla Regione

MONREALE – Indetta dal Comune di Monreale la gara per il progetto di riqualificazione del Quartiere “Ciambra”. Grazie a fondi regionali, il quartiere storico monrealese sarà messo a nuovo con interventi su acquedotti, fognature e illuminazione pubblica.

Via alla gara quindi. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 29 aprile. Se tutto procederà regolarmente, entro maggio potrebbero essere assegnati i lavori. A dirlo è il sindaco Alberto Arcidiacono in una nota.

Il primo cittadino di Monreale ha dichiarato che per tale progetto è disponibile già un finanziamento di 1,8 milioni di euro concesso dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L’intervento del quartiere Ciambra di Monreale prevede il rifacimento della rete idrica, della rete fognaria, della pavimentazione e dell”illuminazione artistica.

L’iter amministrativo e tecnico è seguito dall’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella con una squadra di dipendenti dell’ufficio tecnico comunale. L’opera prevede anche il rifacimento della via Cappuccini inserita nel progetto di riqualificazione, che si andrà a collegare con il quartiere Carmine dove già da pochi mesi sono iniziati i lavori e aperti i cantieri.