Profondo lutto a Palermo, il Covid uccide il medico Angelo Ferrante

Lutto a Palermo che piange il professore Angelo Ferrante. Il reumatologo è morto a 52 anni a causa delle complicazioni legate al Covid. Un medico preparato sensibile ai bisogni dei pazienti. La notizia è data da Younipa, il blog degli studenti dell’Università di Palermo.

“E’ morto il professore Angelo Ferrante – si legge -, docente di Reumatologia del Policlinico universitario P. Giaccone. Da quanto si apprende dal messaggio dei suoi studenti, il prof. Ferrante non avrebbe vinto la sua battaglia contro il Covid”. Su Facebook il tributo dell’Associazione italiana sindrome fibromialgica: “Abbiamo appena appreso che ci ha lasciati il Reumatologo Angelo Ferrante, del Policlinico di Palermo, vittima del COVID. Aisf Odv partecipa al dolore della famiglia e dei colleghi”. Si era ammalato nei mesi scorsi, secondo quanto abbiamo potuto ricostruire, ed era curato all’Ismett, con l’Ecmo.

“Ancora una volta il temibile coronavirus ha colpito al Policlinico – scrive Salvatore -, privando me di un collega e amico davvero unico, ma soprattutto tantissimi pazienti, avendo condiviso per anni con Angelo Ferrante momenti di lavoro in reparto e di collaborazione intensa per i pazienti disabili. Un collega davvero speciale: grandissima professionalità e grandissima umanità. Angelo ha reso il mondo migliore. Sarà ricordato con amore e gioia”.