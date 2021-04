Sindacati chiedono stabilizzazione personale Orchestra Sinfonica Siciliana

Dopo l’annuncio dell’avvio della stabilizzazione dei precari del Teatro Massimo Bellini di Catania, a partire dal luglio 2021, dichiarato nei giorni scorsi dall’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina, Fials e Fistel Cisl di Palermo chiedono che venga istituito un tavolo sindacale per la stabilizzazione dei precari della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

“Chiediamo che si apra un tavolo affinché il governo regionale possa provvedere al ripristino degli organi dirigenziali, in modo tale che la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e i suoi dipendenti siano messi nelle condizioni svolgere il proprio lavoro quanto prima possibile”, afferma Debora Rosti, vicesegretario della Fials di

Palermo, che prosegue: “Una volta ripristinata la governance della Fondazione ci sia augura che venga affrontata la questione della pianta organica”, conclude la Rosti.

I dipendenti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, intanto, in seguito ad una decisione presa dal sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Antonino Marcellino, sono ancora in ferie fino al 14 aprile. “Da tempo sollecitiamo i vertici della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana affinché essa venga dotata di un personale stabile”, spiega spiega Giovanni Guttilla, segretario aziendale della Fistel-Cisl, che specifica: “La pianta organica è manchevole di oltre 30 unità. All’appello, infatti, mancano ruoli di primo piano ed indispensabili per lo svolgimento delle attività della Fondazione”.