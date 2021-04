Provincia Palermo zona rossa è “fallimento di Musumeci”

Mentre nel resto d’Italia i contagi diminuiscono l’intera provincia di Palermo diventa “zona rossa”. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha dovuto prendere provvedimenti straordinari per l’intera provincia di Palermo. Per il Pd è il fallimento della gestione Musumeci.

L’intera provincia di Palermo entra in zona rossa. “Un provvedimento adottato alla luce del continuo aumento dei contagi, che certifica il fallimento della gestione dell’emergenza Covid da parte di Musumeci”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, a proposito dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci con la quale la provincia di Palermo viene dichiarata zona rossa dall’11 al 22 aprile.

Infatti mentre nel resto d’Italia si iniziano a vedere i primi risultati delle recenti chiusure ed i contagi sono in calo, la Sicilia ancora una volta è in preoccupante controtendenza.

Oggi il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 12 Aprile. Passano in arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Lo comunica il ministero della Salute. La Sicilia dovrebbe restare in arancione.

E scende anche il valore dell’Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sono secondo quanto si apprende i due valori piu’ significativi del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sara’ diffuso oggi. La Sicilia appare essere però in controtendenza e la provincia di Palermo sembta guidare l’avanzata dei contagi.