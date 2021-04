La dose e il malore, muore l’avvocato Mario Turrisi dopo AstraZeneca

Dichiarata morte cerebrale avvocato di Tusa

I familiari hanno dato l’assenso per l’espianto degli organi

Era stato sottoposto al vaccino Astrazeneca nelle scorse settimane

Si sono concluse la scorsa notte le operazioni per l’accertamento di morte cerebrale di Mario Turrisi, l’avvocato di 45 anni colpito da una trombosi, come riporta il Giornale di Sicilia. Il 12 marzo che era stato vaccinato con AstraZeneca. A distanza di qualche giorno ha cominciato ad accusare i primi malori. La situazione è poi peggiorata a Pasqua, quando è sopraggiunta un’emorragia cerebrale e quindi il ricovero al Policlinico di Messina.

Ricoverato in Rianimazione

Le sue condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente ed è rimasto intubato due giorni nel reparto terapia intensiva. I familiari hanno dato l’assenso per l’espianto degli organi. L’uomo, ricoverato per un’emorragia cerebrale, era ricoverato in condizioni gravissime in Rianimazione. Originario di Tusa, era giunto in ospedale dopo essersi sentito male. Era stato sottoposto al vaccino Astrazeneca nelle scorse settimane, e dopo pochi giorni dalla somministrazione del siero aveva cominciato ad accusare forti mal di testa. A Pasqua le sue condizioni si sono aggravate.

Un uomo dal cuore d’oro

Una persona dal cuore d’oro che spochi giorni prima del malore aveva scritto sui social un messaggio pieno di altruismo e sperenza. “Chiunque fosse in isolamento a causa del Covid e senza parenti, e avesse bisogno della spesa, di un farmaco o di qualsiasi altra cosa mi può chiamare o scrivere in privato”.

Aperta inchiesta, inviata segnalazione all’Aifa

Dopo la morte dell’avvocato Mario Turrisi è partita la segnalazione all’Aifa anche se naturalmente la correlazione è da verificare anche per effetto del tempo trascorso. I sanitari del Policlinico hanno comunque giù inviato tuttala documentazione. Anche la Procura di Patti ha aperto una inchiesta conoscitiva e acquisirà gli atti.