Lidl assume a Palermo, azienda cerca addetti vendita per nuova apertura

Lidl apre un nuovo centro e assume a Palermo. Si cercano addetti vendita part-time per il Punto Vendita di Viale Regione Siciliana Nord Ovest. Lidl, colosso tedesco della grande distribuzione, cerca candidati per il ruolo di Addetto Vendite. La figura ricercata si occupa di tutte le attività operative all’interno del Punto Vendita.

La posizione ricercata a Palermo da Lidl

L’Addetto Vendite è inserito in un ambiente di lavoro giovane e dinamico, all’interno di un’azienda solida e strutturata. Gli orari di lavoro saranno suddivisi in turni flessibili e part-time e riceverai una formazione su misura per aiutarti a svolgere al meglio le tue mansioni. Nel Punto Vendita la figura si occupa di assistenza al cliente, ordinare i prodotti sugli scaffali, rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti.

Lidl candidature

Come si legge sul sito di Lidl, nella sezione dedicata alle candidature per il nuovo centro di viale Regione Siciliana di Palermo, le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono la collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita e il rifornimento dei prodotti sui bancali. L’addetto alle vendite si occupa anche di preparazione dei nuovi articoli in promozione e gestione della cassa e di sistemazione e pulizia dei locali.

Il profilo ricercato a Palermo da Lidl

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Addetto Vendite nel nuovo centro Lidl di Palermo sono il diploma di maturità e lo spiccato orientamento al cliente. Lidl cerca candidati con attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità e approccio Multitasking.

L’offerta di lavoro per il ruolo di Addetto Vendite

Il candidati assunti da Lidl per questa particolare offerta di lavoro avranno un contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni. Lidl promette un ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante e una esperienza in un’azienda solida e strutturata. Tante attività per coinvolgere i collaboratori e fare squadra anche fuori dal lavoro e un percorso completo che alterna formazione e-learning e “training on the job”.

Durante lo scorso anno in Italia Lidl ha aperto 40 punti vendita e ha assunto 2.000 nuovi collaboratori. Ora con il nuovo punto vendita di viale Regione Siciliane, l’azienda tedesca cerca nuovi addetti vendita.