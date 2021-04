Palermo zona rossa, superata soglia di 275 positivi per 100mila abitanti

A Palermo la zona rossa è solo questione di ore visto è che è stata superata la soglie dei 275 positivi per centomila abitanti. La zona rossa è a un passo. Nel Comune di Palermo il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100 mila abitanti. La zona rossa sembra inevitabile ora.

Sulla base dei dati provvisori trasmessi dal commissario per l’emergenza Covid-19, nel Comune di Palermo il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100 mila abitanti.

Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3.

L’elaborazione è dell’ufficio statistica del Comune di Palermo. “I dati – dice il Comune – sono definiti “provvisori” perché il report settimanale dell’ufficio del commissario viene stilato il giovedì”. Quello che viene elaborato dall’Ufficio statistica del Comune di Palermo è però un quadro allarmante che, con molta probabilità, porterà già da oggi alla dichiarazione di zona rossa per la Città metropolitana o per il solo Capoluogo.

Leoluca Orlando eri si era detto preoccupato per l’andamento dell’emergenza in città e in provincia. “Ho chiesto al presidente della regione – ha fatto sapere il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in una nota – di adottare delle misure più rigorose in base ai dati dei contagi e alla tenuta delle strutture”.