Geraci Siculo al terzo posto al Borgo dei Borghi, è comunque una vittoria

Geraci Siculo in provincia di Palermo si è classificato terzo nella classifica del Borgo dei Borghi. La classifica è stata presentata questa sera durante la puntata speciale andata in onda su Rai 3 e condotta da Camilla Raznovich.

Così il borgo madonita di Geraci Siculo si piazza sul terzo gradino del podio dei borghi più belli d’Italia, un risultato meritatissimo per il borgo siciliano, che era arrivato in finale. Nonostante non abbia vinto la finale, per Geraci Siculo è comunque una vittoria visto che la trasmissione Il Borgo dei borghi ha potuto dare a questo splendido paese che si trova sulle Madonie una vetrina non indifferente.

Al primo posto del Borgo dei borghi si è classificato Tropea in provincia di Vibo Valentia. Al secondo si è piazzato Baunei in provincia di Nuoro.

Così I Borghi italiani e gli abitanti dei borghi possono essere una risorsa per l’economia del paese, anche in questo difficile periodo di crisi legato all’emergenza sanitaria. È per questo che la trasmissione televisiva di Rai 3 ha voluto celebrarli ancora una volta.

Anche l’ottava edizione del Borgo dei Borghi ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali. Appena sarà possibile, torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura e gastronomia.