Tra le più belle d’Italia, un milione per le Cascate delle Due Rocche di Corleone

Un finanziamento della Regione Siciliana per quasi un milione di euro per le Cascate delle Due Rocche di Corleone.

Ammontano precisamente a 990.823 mila euro i fondi stanziati dalla Regione Siciliana per la splendida località di Corleone, meta di visitatori da tutta la Regione e non solo.

Il progetto con un punteggio totale di 88 è collocato al 3° posto della Graduatoria Provvisoria del PO FESR 2014-2020. Si tratta delle cascate che sono menzionate tra le più belle d’Italia. Ne dà notizia il Consigliere comunale di Corleone Maurizio Pascucci di Attiva Sicilia.

“Mi giungono notizie che saranno finanziati i primi 10 progetti – fa sapere il Consigliere -. Da ricordare l’esclusione dalla graduatoria mesi fa per errori di progettazione. Inoltre in questi anni abbiamo registrato notevoli difficoltà gestionali per favorire le visite. Molti sono stati i turisti che arrivati sul posto hanno trovato il cancello chiuso o la non praticabilità di accesso”.

“Adesso necessita effettuare gli interventi progettati e definire una gestione stabile e efficiente.

Al collega Consigliere Comunale di Opposizione Vincenzo Gelardi e all’Assessore Totò Cordaro, ambedue della forza politica Popolari e Autonomisti i migliori complimenti per il lavoro politico portato a termine.

Anche dall’ Opposizione si può fare”.