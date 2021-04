Trovato cadavere di 46enne sotto un viadotto di Petralia Sottana, indagini

Un uomo morto sotto un viadotto a Petralia Sottana è stato trovato sotto un viadotto. Sul caso indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Termini Imerese.

Questa mattina è stato trovato il cadavere di un uomo di 46 anni in contrada Mandarino a Petralia Sottana. Alcuni passanti lo hanno visto e hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione e i Vigili del Fuoco. Non sono ancora state rese note le generalità della persona trovata senza vita e il medico legale dovrà occuparsi di stabilire le cause del decesso.

Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista. Si è in attesa dell’esame sul corpo e le decisioni del pm della procura di Termini Imerese.