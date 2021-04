Partinico e Borgetto in lockdown, negozi chiusi e varchi presidiati

Zona rossa a Partinico e Borgetto dal 2 aprile al 14 aprile

I due comuni in lockdown, negozi chiusi e controlli di carabinieri e polizia

I varchi saranno presidiati in entrata e in uscita

Dal 2 aprile il Comune di Partinico e il comune di Borgetto saranno in lockdown come ha disposto nella serata di ieri il presidente della Regione con un’ordinanza. Istituita in tutto il territorio di Partinico e Borgetto la zona rossa. Una decisione arrivata a causa dell’impennata del numero di contagi nei due paesi.

Zona rossa dal 2 aprile

Dal 2 aprile sarà in vigore il divieto d’accesso e d’allontanamento dal territorio comunale, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di salute. A Partinico e Borgetto non si potrà circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato in tutto il territorio comunale a eccezione di comprovate esigenze. Chiudono tutti i negozi al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperti, anche nelle giornate festive, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Rimangono chiusi nelle giornate festive tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, tuttavia rimane consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili a uso domestico e per riscaldamento.

Le raccomandazioni delle istituzioni

“La cittadinanza è invitata a rispettare le prescrizioni previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione – dice la commissione di Partinico – e a osservare con il massimo rigore le regole imposte dall’attuale situazione emergenziale che nel territorio di Partinico ha imposto l’instaurazione della “zona rossa” per l’elevato numero di contagi”.

Varchi presidiati

Da venerdì 2 aprile e sino a mercoledì 14 aprile, tutti i varchi di accesso al territorio di Partinico saranno presidiati dalle Forze dell’Ordine coadiuvati dalla Polizia Municipale e con l’assistenza dei volontari della Protezione Civile, con l’avvertenza che tutte le violazioni rilevate saranno conseguentemente sanzionate.